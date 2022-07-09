1266 больных COVID-19 выявили в России за сутки

За сутки в РФ попали в больницу 1266 граждан с коронавирусом. Накануне их число составило 1272 человека.

Как пишет RT, всего за сутки диагноз «коронавирусная инфекция» поставили 3464 людям, днем ранее его получили 3359 человек. Выздоровели за сутки 2787 человек, накануне – 3178.

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