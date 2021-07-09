Жители Башкирии смогут узнать результат ПЦР-теста на портале Госуслуг

Он будет появляться там, в течение часа после их получения.

Результаты ПЦР-теста на коронавирус будут размещаться в личном кабинете на Госуслугах. Об этом сообщили сегодня, 9 июля в Минздраве республики. После того как гражданин сдаст тест в лаборатории интегрированной с системой Роспотребнадзора, он получит QR-код в мобильном приложении «Госуслуги Стопкоронавирус». Размещение информации о результатах теста будет происходить в течение часа после их получения. Ранее стало известно о том, что глава Башкирии внес изменения в указ о повышенной готовности. В частности теперь, будет запрещено проводить массовые мероприятия свыше 200 человек без разрешения республиканского оперативного штаба.

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