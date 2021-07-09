Жителей России уведомят о получении разовой выплаты на школьников

Жителей России уведомят о получении разовой выплаты на школьников
Жителей России уведомят о получении разовой выплаты на школьников
Вчера, 23:49ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
Портал госуслуг сэкономит пользователям время и напомнит о получении положенных им выплат.

Минцифры начинает тестировать механизм автоматических уведомлений с портала «Госуслуги» на получение единовременной выплаты в 10 тыс. руб на школьников. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на главу министерства Максута Шадаева.

По его словам, портал сам заполнит форму заявления на выплату в 10 тыс. руб. на каждого ребенка-школьника, а затем отправит пользователю приглашение зайти в личный кабинет, чтобы проверить корректность данных и отправить заявление в ПФР. Таким образом, автоматически формируя необходимые формы, портал сэкономит пользователям время и напомнит о получении положенных им выплат.

— Механизм новых уведомлений мы начнем тестировать 11 июля. Если уведомление с портала вдруг не придет, то с 15 июля 2021 года можно зайти на портал госуслуг и подписать заявление привычным способом, — добавил министр.

Пособие выплатят семьям, имеющим детей в возрасте от 6 до 18 лет, если ребенку исполнилось 6 лет до 1 сентября 2021 года. Территориальный орган ПФР рассмотрит заявление о назначении выплаты не позднее пяти рабочих дней с даты его регистрации. Единовременную выплату смогут получить родители более 20 миллионов детей.

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