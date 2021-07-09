Жителей России уведомят о получении разовой выплаты на школьников

По его словам, портал сам заполнит форму заявления на выплату в 10 тыс. руб. на каждого ребенка-школьника, а затем отправит пользователю приглашение зайти в личный кабинет, чтобы проверить корректность данных и отправить заявление в ПФР. Таким образом, автоматически формируя необходимые формы, портал сэкономит пользователям время и напомнит о получении положенных им выплат.