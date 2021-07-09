В Уфе проверят дом престарелых после жалоб на плохой уход за пожилыми

В Уфе поступила жалоба на частный пансионат для пожилых людей «Долголетие» на улице Речная. В обращении говорится, что работники учреждения ухаживают за пожилыми постояльцами ненадлежащим образом, а помещение не отвечает требованиям пожарной безопасности.

Следком организовал доследственную проверку по признакам преступления по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следователи опросят постояльцев, руководство, сотрудников пансионата и осмотрят условия проживания. Проверку также провело министерство семьи и труда Башкирии. Специалисты ведомства побывали в доме престарелых и выяснили, что в нём находится 23 постояльца. — Пожилые находились в чистой одежде, в пансионате соблюдается чистота, нет стойкого неприятного запаха. Прокуратура республики проведет проверку условий содержания и ухода в пансионате. Для обсуждения дальнейших действий и вручения предостережения о возможных нарушениях руководитель пансионата приглашена в министерство в понедельник, — сообщает пресс-служба министерства.

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