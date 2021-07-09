В Уфе парня и девушку осудят за организацию казино в квартире

Следователи завершили расследования уголовного дела в отношении двух уфимцев, которым вменяют незаконную организацию и проведение азартных игр, совершенная группой лиц по предварительному сговору.
Следствие установило, что с февраля по июнь 2020 года предприимчивый уфимец арендовал квартиру, установил 8 компьютеров с программным обеспечением, позволяющим проводить азартные игры. Работал он не один, для обеспечения бесперебойной работы игрового клуба мужчина он вовлек в преступную деятельность девушку, которая выполняла функции кассира и оператора – сообщает пресс-служба СК Башкирии.
Но в июне 2020 года полицейские пресекли деятельность казино, а игровое оборудование изъяли. Девушка и парень признали свою вину, а дело направлено в суд.