В Уфе парня и девушку осудят за организацию казино в квартире

В Уфе парня и девушку осудят за организацию казино в квартире
В Уфе парня и девушку осудят за организацию казино в квартире
Вчера, 10:53ОбществоИрина ДеревянчукФото: wow-helper.ru
Игорное заведение в арендованной квартире функционировало почти полгода.

Следователи завершили расследования уголовного дела в отношении двух уфимцев, которым вменяют незаконную организацию и проведение азартных игр, совершенная группой лиц по предварительному сговору.

Следствие установило, что с февраля по июнь 2020 года предприимчивый уфимец арендовал квартиру, установил 8 компьютеров с программным обеспечением, позволяющим проводить азартные игры. Работал он не один, для обеспечения бесперебойной работы игрового клуба мужчина он вовлек в преступную деятельность девушку, которая выполняла функции кассира и оператора – сообщает пресс-служба СК Башкирии.

Но в июне 2020 года полицейские пресекли деятельность казино, а игровое оборудование изъяли. Девушка и парень признали свою вину, а дело направлено в суд.

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