В Уфе парня и девушку осудят за организацию казино в квартире

Следствие установило, что с февраля по июнь 2020 года предприимчивый уфимец арендовал квартиру, установил 8 компьютеров с программным обеспечением, позволяющим проводить азартные игры. Работал он не один, для обеспечения бесперебойной работы игрового клуба мужчина он вовлек в преступную деятельность девушку, которая выполняла функции кассира и оператора – сообщает пресс-служба СК Башкирии.