В сети появились фотографии группы «Битлз» на фоне уфимской улицы

В сети появились фотографии группы «Битлз» на фоне уфимской улицы
В сети появились фотографии группы «Битлз» на фоне уфимской улицы
Вчера, 16:12ОбществоФото: kommersant.ru
8 июля в Уфе состоялось вручение главной премии издательского дома «Коммерсантъ-Башкортостан» — «Коммерсантъ года», которой поощряются лидеры делового сообщества региона в городах присутствия издания, чьи проекты признаны значительными отраслевыми экспертами, коллегами из бизнеса и общественностью.

Церемония вручения премии «Коммерсантъ года» прошла в атмосфере 1960-х годов, когда на вершине мировых чартов господствовала ливерпульская четверка «The Beatles». Атмосферу мероприятию задавала группа «The Beat Love» — первый и единственный в России официальный трибьют группы «The Beatles», признанный правообладателями. Фотозона мероприятия также была оформлена в стиле обложки популярного альбома группы «The Beatles» — «Abbey Road», на ней была снята уфимская улица Октябрьской революции.

Фото:kommersant.ru

Гостей премии угощали традиционным для той эпохи напитком — джином от локального производителя «Башспирт». Стоит отметить, что компания «Башспирт» получила премию «Коммерсантъ года» в номинации «За продвижение республики», а именно новаторство в продвижении новых марок продукции и региона в целом. Награду вручал известный оперный певец, заслуженный артист Российской Федерации, народный артист Башкортостана, художественный руководитель Башкирского государственного театра оперы и балета Аскар Абдразаков.

Фото:kommersant.ru

«Благодарим экспертное сообщество премии „Коммерсантъ года“ за высокую оценку нашей работы. За последние два года „Башспирт“ активно инвестировал в обновление брендов, запуск новых марок, строительство завода, базовые и эпатажные методы продвижения продукции. И сегодня мы смело можем говорить о том, что, несмотря на все нюансы и ограничения в алкогольной отрасли, нам удается вести диалог со своим потребителем, развиваясь и продвигая культуру красивого и умеренного пития», — отметили в пресс-службе «Башспирта».

Фото:kommersant.ru

По словам организаторов мероприятия, последние полтора года стали испытанием для всего мира. Поэтому вдвойне ценно то, что, несмотря на беспрецедентные трудности, бизнес республики не только продолжил собственное развитие, но и активно участвовал в благотворительных и социальных проектах. Награды были представлены в 11 номинациях.

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