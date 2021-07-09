В сети появились фотографии группы «Битлз» на фоне уфимской улицы

Церемония вручения премии «Коммерсантъ года» прошла в атмосфере 1960-х годов, когда на вершине мировых чартов господствовала ливерпульская четверка «The Beatles». Атмосферу мероприятию задавала группа «The Beat Love» — первый и единственный в России официальный трибьют группы «The Beatles», признанный правообладателями. Фотозона мероприятия также была оформлена в стиле обложки популярного альбома группы «The Beatles» — «Abbey Road», на ней была снята уфимская улица Октябрьской революции.
Гостей премии угощали традиционным для той эпохи напитком — джином от локального производителя «Башспирт». Стоит отметить, что компания «Башспирт» получила премию «Коммерсантъ года» в номинации «За продвижение республики», а именно новаторство в продвижении новых марок продукции и региона в целом. Награду вручал известный оперный певец, заслуженный артист Российской Федерации, народный артист Башкортостана, художественный руководитель Башкирского государственного театра оперы и балета Аскар Абдразаков.
«Благодарим экспертное сообщество премии „Коммерсантъ года“ за высокую оценку нашей работы. За последние два года „Башспирт“ активно инвестировал в обновление брендов, запуск новых марок, строительство завода, базовые и эпатажные методы продвижения продукции. И сегодня мы смело можем говорить о том, что, несмотря на все нюансы и ограничения в алкогольной отрасли, нам удается вести диалог со своим потребителем, развиваясь и продвигая культуру красивого и умеренного пития», — отметили в пресс-службе «Башспирта».
По словам организаторов мероприятия, последние полтора года стали испытанием для всего мира. Поэтому вдвойне ценно то, что, несмотря на беспрецедентные трудности, бизнес республики не только продолжил собственное развитие, но и активно участвовал в благотворительных и социальных проектах. Награды были представлены в 11 номинациях.