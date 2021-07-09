В сети появились фотографии группы «Битлз» на фоне уфимской улицы

«Благодарим экспертное сообщество премии „Коммерсантъ года“ за высокую оценку нашей работы. За последние два года „Башспирт“ активно инвестировал в обновление брендов, запуск новых марок, строительство завода, базовые и эпатажные методы продвижения продукции. И сегодня мы смело можем говорить о том, что, несмотря на все нюансы и ограничения в алкогольной отрасли, нам удается вести диалог со своим потребителем, развиваясь и продвигая культуру красивого и умеренного пития», — отметили в пресс-службе «Башспирта».