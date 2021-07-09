В деле Виктора Батурина появились новые подробности

Адвокат Батурина Игорь Шабанов пояснил журналистам издания “Новые известия”, что подсудимому вменяется покушение на чужое имущество из-за подачи иска в Арбитражный суд Москвы.
В 2011 году брат вдовы экс-мэра Москвы Лужкова Елены Батуриной обратился в Арбитражный суд с требованием признать недействительной сделку о купле-продаже 100% акций ЗАО «Интеко», так как ему не выплатили положенную компенсацию. Он сослался на мировое соглашение с сестрой, по которому она передала ему 25% акций компании в 2007 году. Однако суд посчитал, что его статус акционера «Интеко» и факт владения 25% акций не доказаны.
И только с 2016 года арбитражные суды смогли установить факт его непрекращающегося владения акциями компании на основе соглашения, что и стало поводом для обвинений в мошенничестве, которые ему предъявили со стороны Батуриной. Она заявила, что приложение к мировому договору, который предъявил в суде Батурин, - фальсификат.
При этом защита самого Батурина уверена в подлинности подписи его сестры на документе - ее подтвердили судебные эксперты суда Инсбрука. Также эксперты установили, что приложение после этого не расшивалось. По нему Батурина должна выплатить брату рыночную стоимость 25% акций «Интеко». В версии Елены Батуриной этого пункта в документе нет и в случае ее победы в суде Батурину грозит до 10 лет тюрьмы.
“Срок действительно солидный. Но дело в том, что лично я не вижу в его деяниях состава преступления вообще”, - сказал адвокат.
Шабанов также отметил, что его подопечный не требовал от сестры компенсации или передачи акций через суд. В 2011 году Елена Батурина уже не являлась их собственником и не может быть потерпевшей по этому делу. А у «Интеко» никаких претензий к Батурину нет. Чтобы снять обвинения, защите нужно доказать подлинность мирового соглашения, которое уже было подтверждено в земельном суде Инсбрука.
Сам Батурин готов сотрудничать со следствием и участвовать в очных ставках и экспертизах, чтобы доказать свою невиновность. При такой позиции его подопечного заключение под стражу можно расценивать только как попытку давления, считает Шабанов. При этом создается прецедент, когда обращение в арбитраж становится преступлением, а устный договор на дарение акций стоимостью 3 млрд рублей брата сестре - достаточным основанием для записи в реестр.