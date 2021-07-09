В деле Виктора Батурина появились новые подробности

Шабанов также отметил, что его подопечный не требовал от сестры компенсации или передачи акций через суд. В 2011 году Елена Батурина уже не являлась их собственником и не может быть потерпевшей по этому делу. А у «Интеко» никаких претензий к Батурину нет. Чтобы снять обвинения, защите нужно доказать подлинность мирового соглашения, которое уже было подтверждено в земельном суде Инсбрука.