В Башкирии квитанции за вывоз мусора будут доставлять две компании

Контракты оплатит заказчик из собственных средств. Договоры действуют до конца текущего года.
Теперь жители Уфы будут получать платежки от МУП «Единый расчетно-кассовый центр», который предложил исполнить контракт за 44,23 млн рублей.
Второй победитель аукциона — ООО «Единый информационно-расчетный центр Республики Башкортостан» — будет осуществлять доставку квитанций в 14 районах республики: в Архангельском, Белокатайском, Благоварском, Благовещенском, Дуванском, Иглинский, Кармаскалинском, Кигинском, Кушнаренковском, Мечетлинском, Нуримановском, Салаватском, Уфимском и Чишминском районах.
В Уфе услугой вывоза пользуется примерно 1,14 млн человек, в районах — 512,65 тысячи человек.