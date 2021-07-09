В Башкирии квитанции за вывоз мусора будут доставлять две компании

В Башкирии квитанции за вывоз мусора будут доставлять две компании
В Башкирии квитанции за вывоз мусора будут доставлять две компании
Вчера, 17:35ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1MediaInvest
МУП «Специализированное автомобильное хозяйство по уборке города» выбрало подрядчиков услуг по расчету, начислению платежей и доставке квитанций за вывоз мусора в Уфе и 14 районах Башкирии, следует из данных на сайте госзакупок.

Контракты оплатит заказчик из собственных средств. Договоры действуют до конца текущего года.

Теперь жители Уфы будут получать платежки от МУП «Единый расчетно-кассовый центр», который предложил исполнить контракт за 44,23 млн рублей.

Второй победитель аукциона — ООО «Единый информационно-расчетный центр Республики Башкортостан» — будет осуществлять доставку квитанций в 14 районах республики: в Архангельском, Белокатайском, Благоварском, Благовещенском, Дуванском, Иглинский, Кармаскалинском, Кигинском, Кушнаренковском, Мечетлинском, Нуримановском, Салаватском, Уфимском и Чишминском районах.

В Уфе услугой вывоза пользуется примерно 1,14 млн человек, в районах — 512,65 тысячи человек.

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