Мэрия Уфы назвала дату расселения дома по улице Пекинской после взрыва газа

– Жителям дома № 16 по улице Пекинской не стоит волноваться. Им будут предоставлены жилые помещения согласно действующему законодательству. Расселение будет осуществляться Службой сноса и расселения жилья города Уфы. В целях недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции, с 19 июля 2021 года сотрудники Службы сноса и расселения жилья по отдельному графику будут приглашать на прием жителей вышеуказанного дома для оформления документов по расселению, – сообщили Mkset в пресс-службе Администрации Уфы.