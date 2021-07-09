Мэрия Уфы назвала дату расселения дома по улице Пекинской после взрыва газа

Мэрия Уфы назвала дату расселения дома по улице Пекинской после взрыва газа
Мэрия Уфы назвала дату расселения дома по улице Пекинской после взрыва газа
Вчера, 14:16ОбществоИрина ДеревянчукФото: Mkset.ru
С 19 июля жителей будут индивидуально приглашать для оформления необходимых документов.

Жительница дома по улице Пекинской, в котором после взрыва обрушился потолок, оставила обращение Радию Хабирову в электронной приемной органов власти республики Башкортостан. Женщина сообщала, что расселение им обещают начать лишь в 2023 году. Однако в администрации Уфы обнадежили жителей дома, который пострадали от взрыва.

– Жителям дома № 16 по улице Пекинской не стоит волноваться. Им будут предоставлены жилые помещения согласно действующему законодательству. Расселение будет осуществляться Службой сноса и расселения жилья города Уфы. В целях недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции, с 19 июля 2021 года сотрудники Службы сноса и расселения жилья по отдельному графику будут приглашать на прием жителей вышеуказанного дома для оформления документов по расселению, – сообщили Mkset в пресс-службе Администрации Уфы.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы