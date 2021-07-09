Мэрия Уфы назвала дату расселения дома по улице Пекинской после взрыва газа

Жительница дома по улице Пекинской, в котором после взрыва обрушился потолок, оставила обращение Радию Хабирову в электронной приемной органов власти республики Башкортостан. Женщина сообщала, что расселение им обещают начать лишь в 2023 году. Однако в администрации Уфы обнадежили жителей дома, который пострадали от взрыва.
– Жителям дома № 16 по улице Пекинской не стоит волноваться. Им будут предоставлены жилые помещения согласно действующему законодательству. Расселение будет осуществляться Службой сноса и расселения жилья города Уфы. В целях недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции, с 19 июля 2021 года сотрудники Службы сноса и расселения жилья по отдельному графику будут приглашать на прием жителей вышеуказанного дома для оформления документов по расселению, – сообщили Mkset в пресс-службе Администрации Уфы.