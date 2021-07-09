Уфимка пожаловалась на затянутое расселение дома на улице Пекинской после взрыва газа

– В январе 2020 года взорвался дом №16 по улице Пекинская города Уфы, где проживает моя мама. Жителей дома в срочном порядке обещали расселить, прокуратура обязала это сделать. До сих пор жителей «кормят завтраками». Сейчас озвучили 2023 год. Но в этом доме жить невозможно и очень опасно, – просит о помощи уфимка.