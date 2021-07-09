Уфимка пожаловалась на затянутое расселение дома на улице Пекинской после взрыва газа

Уфимка пожаловалась на затянутое расселение дома на улице Пекинской после взрыва газа
Уфимка пожаловалась на затянутое расселение дома на улице Пекинской после взрыва газа
Вчера, 13:30ОбществоИрина ДеревянчукФото: Mkset.ru
Жители печально известного дома боятся находиться в нем и просят помощи властей.

Жительница дома по улице Пекинской, в котором после взрыва обрушился потолок, оставила обращение Радию Хабирову в электронной приемной органов власти республики Башкортостан.

– В январе 2020 года взорвался дом №16 по улице Пекинская города Уфы, где проживает моя мама. Жителей дома в срочном порядке обещали расселить, прокуратура обязала это сделать. До сих пор жителей «кормят завтраками». Сейчас озвучили 2023 год. Но в этом доме жить невозможно и очень опасно, – просит о помощи уфимка.

Напомним, в январе 2020 года в одном из старых черниковских дворов Уфы по улице Пекинская, 16 прогремел взрыв газа. Так называемый хлопок повлек за собой обрушение потолка и травмы троих жильцов дома, один из которых находился в тяжелом состоянии и все же скончался.

В мае 2021 года пресс-служба администрации Уфы сообщила о намерении расселить дом, который ранее планировалось восстановить. Это разумное решение мэрия озвучила федеральному информагентству ТАСС. Злополучный дом был построен еще в 1953 году. В 18-квартирном доме проживали 54 человека.

В мае администрация Уфы рассказала ТАСС, что в настоящее время разрабатывается четвертая адресная программа по переселению граждан из аварийного жилья, а также о том, что проект находится на стадии согласования. После того как программу подпишут и утвердят, должны были и определиться конкретные сроки расселения жильцов.

За год до майского заявления администрации, в конце апреля 2020 уфимская прокуратура признала дом на улице Пекинской аварийным и подлежащим сносу. Прокурор города тогда вынес в адрес главы администрации Уфы представление об устранении выявленных нарушений. Прокуратура тогда заявила, что полное восстановление прав жильцов дома находится на их контроле.

Mkset обратился в мэрию Уфы за комментарием по ситуации. Ответ будет опубликован в ближайшее время.

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