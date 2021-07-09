Уфимка пожаловалась на затянутое расселение дома на улице Пекинской после взрыва газа

Жительница дома по улице Пекинской, в котором после взрыва обрушился потолок, оставила обращение Радию Хабирову в электронной приемной органов власти республики Башкортостан.
– В январе 2020 года взорвался дом №16 по улице Пекинская города Уфы, где проживает моя мама. Жителей дома в срочном порядке обещали расселить, прокуратура обязала это сделать. До сих пор жителей «кормят завтраками». Сейчас озвучили 2023 год. Но в этом доме жить невозможно и очень опасно, – просит о помощи уфимка.
Напомним, в январе 2020 года в одном из старых черниковских дворов Уфы по улице Пекинская, 16 прогремел взрыв газа. Так называемый хлопок повлек за собой обрушение потолка и травмы троих жильцов дома, один из которых находился в тяжелом состоянии и все же скончался.
В мае 2021 года пресс-служба администрации Уфы сообщила о намерении расселить дом, который ранее планировалось восстановить. Это разумное решение мэрия озвучила федеральному информагентству ТАСС. Злополучный дом был построен еще в 1953 году. В 18-квартирном доме проживали 54 человека.
В мае администрация Уфы рассказала ТАСС, что в настоящее время разрабатывается четвертая адресная программа по переселению граждан из аварийного жилья, а также о том, что проект находится на стадии согласования. После того как программу подпишут и утвердят, должны были и определиться конкретные сроки расселения жильцов.
За год до майского заявления администрации, в конце апреля 2020 уфимская прокуратура признала дом на улице Пекинской аварийным и подлежащим сносу. Прокурор города тогда вынес в адрес главы администрации Уфы представление об устранении выявленных нарушений. Прокуратура тогда заявила, что полное восстановление прав жильцов дома находится на их контроле.
Mkset обратился в мэрию Уфы за комментарием по ситуации. Ответ будет опубликован в ближайшее время.