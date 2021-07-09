Спикер карельского парламента Шандалович: В день вакцинации людям надо дать отдохнуть

Спикер карельского парламента Шандалович: В день вакцинации людям надо дать отдохнуть
Спикер карельского парламента Шандалович: В день вакцинации людям надо дать отдохнуть
Вчера, 20:48ОбществоФото: фрагмент видео
В Заксобрание Карелии внесли законопроект, который регламентирует трудовой распорядок сотрудников госучреждений в день вакцинации или ревакцинации от COVID-19. 

В соответствии с документом работники могут рассчитывать на оплачиваемый выходной день в день, когда им делают прививку. Ранее региональное отделение Роспотребнадзора ввело в республике обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых категорий жителей, в их число входят сотрудники государственных и муниципальных органов, пишет karelinform.ru.

Спикер Заксобрания и заслуженный врач Карелии Элиссан Шандалович подчеркнул, что после вакцинирования важно избегать стрессов и в связи с этим следует освободить день от трудовой деятельности.

Элиссан Шандалович, кроме того, акцентировал внимание на том, что в России с момента начала вакцинации от коронавируса прошло достаточно времени, чтобы убедиться, что вакцинация не вредна, а привитые граждане легче переносят болезнь.

Законопроект будет рассмотрен на заседании Законодательного собрания 15 июля. Предполагается, что документ будет принят в первом и втором, окончательном чтении.

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