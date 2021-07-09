Школьников Башкирии научат правильно обращаться с деньгами

Школьников Башкирии научат правильно обращаться с деньгами
Школьников Башкирии научат правильно обращаться с деньгами
Вчера, 10:12ОбществоАнастасия ДесяткинаФото: 1mediainvest.ru
Урокам финансовой грамотности будут обучать с 1 по 9 класс.

Обучение по новому образовательному стандарту, согласно которому в школах начнут преподавать уроки финансовой грамотности начнется с 1 сентября 2022 года. Об этом сообщили в Министерстве торговли и услуг накануне, 8 июля.

Согласно ему, ученикам с 1 по 4 класс в рамках предметов «Математика» и «Окружающий мир» расскажут о том как формировать навыки безопасного поведения в Интернете, в том числе при совершении финансовых операций, научат анализировать доходы и расходы семьи, а также составлять личный финансовый план.

Для учеников с 5 по 9 класс программа будет заложена в предметы «Обществознание», «Математика» и «География». Школьников научат оценивать предпринимательские риски, выявлять недобросовестные финансовые организации и виды мошенничества. Также их обучат рассчитывать цены на товары и услуги и сумму налогов.

К применению новой образовательной программы, по согласованию родителей, могут перейти уже в этом году.

Ранее в Министерстве образования Башкирии рассказали о том, как начнется учебный год в школах республики.

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