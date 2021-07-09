Школьников Башкирии научат правильно обращаться с деньгами

Согласно ему, ученикам с 1 по 4 класс в рамках предметов «Математика» и «Окружающий мир» расскажут о том как формировать навыки безопасного поведения в Интернете, в том числе при совершении финансовых операций, научат анализировать доходы и расходы семьи, а также составлять личный финансовый план.