Школьников Башкирии научат правильно обращаться с деньгами

Обучение по новому образовательному стандарту, согласно которому в школах начнут преподавать уроки финансовой грамотности начнется с 1 сентября 2022 года. Об этом сообщили в Министерстве торговли и услуг накануне, 8 июля.
Согласно ему, ученикам с 1 по 4 класс в рамках предметов «Математика» и «Окружающий мир» расскажут о том как формировать навыки безопасного поведения в Интернете, в том числе при совершении финансовых операций, научат анализировать доходы и расходы семьи, а также составлять личный финансовый план.
Для учеников с 5 по 9 класс программа будет заложена в предметы «Обществознание», «Математика» и «География». Школьников научат оценивать предпринимательские риски, выявлять недобросовестные финансовые организации и виды мошенничества. Также их обучат рассчитывать цены на товары и услуги и сумму налогов.
К применению новой образовательной программы, по согласованию родителей, могут перейти уже в этом году.
Ранее в Министерстве образования Башкирии рассказали о том, как начнется учебный год в школах республики.