Россияне пожаловались на завышенные кредитные ставки банков

Россияне пожаловались на завышенные кредитные ставки банков
Россияне пожаловались на завышенные кредитные ставки банков
Вчера, 17:53ОбществоФото: pixabay.com
Жители России стали чаще жаловаться на банковские структуры, которые завышают проценты по кредитам или не сообщают о дополнительных комиссиях.

По официальным данным Банка России, на сегодняшний день средняя годовая ставка по кредиту для частного лица опустилась с 14,39% до 13,73%, а кредиты сроком свыше одного года выдаются со ставкой до 10,45%. Однако на деле обещанные в объявлениях банка проценты не всегда соответствуют полной стоимости кредита (ПСК), которую в итоге выплатит клиент, пишет mk.ru.

По словам экономиста Василия Колташова, недобросовестный банк сначала озвучивает максимально низкую ставку, а затем уже в допсоглашении прописывает комиссии и другие условия, которые делают реальную стоимость кредита значительно выше оговоренных процентов. Ограничение ПСК распространяется только на ставку в договоре, а в дополнительном соглашении она ничем не ограничивается. Так, в договоре на кредитную карту может указываться ставка в 24,5%, а в допсоглашении прописываться увеличение ставки до 40% за покупки и до 50% за наличные, при этом клиент будет платить комиссию за снятие средств.

Малые и средние предприятия также становятся жертвами банковской системы. По данным Института экономики роста, в прошлом году по основной программе «ключевая ставка ЦБ +2%» МСП было получено 17 тысяч кредитов с общей суммой в триллион рублей. Однако на деле это только 0,8% от взявших кредит в 2020 году МСП.

В реальности предприниматели вынуждены брать кредиты со ставкой 18% на максимальный срок в 3 года и под залог, рассказал бизнесмен из Сургута на прямой линии с президентом России. Владимир Путин в свою очередь отметил, что процент действительно высокий, и посоветовал рассмотреть льготное кредитование под 8% для МСП. Он также сказал, что отмена залога может расшатать всю банковскую систему.

Однако, по словам экономиста Колташова, залоговая система в России не имеет отношения к высокой ставке по кредитам. Залог нужен банкам, чтобы застраховать собственные деньги за счет имущества предприятий, а высокие проценты зачастую результат алчности финансовых учреждений.

По его словам, такое поведение банков — это вопрос госрегулирования. «Нужно законодательно установить максимум по кредитным ставкам, отталкиваясь от ставки ЦБ, и принудить банки к прозрачности. В этой сфере нас ждут изменения, а вот залоговое обеспечение вряд ли уйдет в прошлое", — сказал эксперт.

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