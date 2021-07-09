Перенос ограничений, смог от пожара и несостоявшийся теракт. Итоги дня в Башкирии

Перенос ограничений, смог от пожара и несостоявшийся теракт. Итоги дня в Башкирии
Перенос ограничений, смог от пожара и несостоявшийся теракт. Итоги дня в Башкирии
Вчера, 21:16ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1MediaInvest
Главные новости Уфы и Башкирии на 9 июля 2021 года.

Глава Башкирии Радий Хабиров внес новые изменения в указ о повышенной готовности. Так согласно ему, в республике вновь переносятся ограничения на посещение общепита и других учреждений социально-бытового профиля переносится с 12 на 26 июля. Также объявлен ещё один выходной в июле.

Бывший руководитель пресс-службы ХК «Салават Юлаев» Талгат Зайнуллин назначен главой пресс-службы мэрии Уфы. Предыдущий начальник информационно-аналитического управления администрации города занимал Марсель Байдавлетов, который занимал эту должность 2,5 года и ушел в отставку в марте 2021 года.

В социальных сетях публикуют пугающие фото, как над башкирским Зауральем стоит плотная завеса дыма. В официальной группе сибайской администрации причины смога объяснили горением травы в Башкирии и лесопосадки в Челябинской области.

26-летний мужчина по указанию боевиков запрещенной на территории России международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» готовил теракт. Однако сотрудникам ФСБ удалось предотвратить трагедию.

В Стерлитамаке за подделку справок о вакцинации задержали работницу поликлиники. Секретарь больницы предоставляла справки своим знакомым за весьма скромное вознаграждение.

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