Перенос ограничений, смог от пожара и несостоявшийся теракт. Итоги дня в Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров внес новые изменения в указ о повышенной готовности. Так согласно ему, в республике вновь переносятся ограничения на посещение общепита и других учреждений социально-бытового профиля переносится с 12 на 26 июля. Также объявлен ещё один выходной в июле.
Бывший руководитель пресс-службы ХК «Салават Юлаев» Талгат Зайнуллин назначен главой пресс-службы мэрии Уфы. Предыдущий начальник информационно-аналитического управления администрации города занимал Марсель Байдавлетов, который занимал эту должность 2,5 года и ушел в отставку в марте 2021 года.
В социальных сетях публикуют пугающие фото, как над башкирским Зауральем стоит плотная завеса дыма. В официальной группе сибайской администрации причины смога объяснили горением травы в Башкирии и лесопосадки в Челябинской области.
26-летний мужчина по указанию боевиков запрещенной на территории России международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» готовил теракт. Однако сотрудникам ФСБ удалось предотвратить трагедию.
В Стерлитамаке за подделку справок о вакцинации задержали работницу поликлиники. Секретарь больницы предоставляла справки своим знакомым за весьма скромное вознаграждение.