Перенос ограничений, смог от пожара и несостоявшийся теракт. Итоги дня в Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров внес новые изменения в указ о повышенной готовности. Так согласно ему, в республике вновь переносятся ограничения на посещение общепита и других учреждений социально-бытового профиля переносится с 12 на 26 июля. Также объявлен ещё один выходной в июле.