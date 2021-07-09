Минтруд объяснил два выходных подряд в Башкирии в июле

Минтруд объяснил два выходных подряд в Башкирии в июле
Минтруд объяснил два выходных подряд в Башкирии в июле
Вчера, 12:39ОбществоИрина ДеревянчукФото: ami.guru
Работодателям рекомендовали сделать выходным день перед Курбан-байрамом, понедельник 19 июля.

Минтруд Башкирии дал разъяснения по поводу еще одного неожиданного нерабочего дня 19 июля. Так как 20 июня в Башкирии будут отмечать праздник жертвоприношения Курбан-байрам, этот день объявлен нерабочим праздничным днём, который приходится на вторник.

Стало известно, что 9 июля работодателям республики Минтруд рекомендовал сделать 19 июля 2021 года нерабочим днём с сохранением заработной платы. Властям и другим учреждения придется самостоятельно определить количество сотрудников, которые будут обеспечивать деятельность этих организаций в течение нерабочего дня, а продолжительность работы для тех, кто все-таки будет трудиться в понедельник 19 июля сокращается на один час.

Заметим, на основании статьи 120 Трудового кодекса РФ при предоставлении ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска нерабочий праздничный день Курбан-байрам не будет входить в число календарных

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы