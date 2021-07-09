Минтруд объяснил два выходных подряд в Башкирии в июле

Стало известно, что 9 июля работодателям республики Минтруд рекомендовал сделать 19 июля 2021 года нерабочим днём с сохранением заработной платы. Властям и другим учреждения придется самостоятельно определить количество сотрудников, которые будут обеспечивать деятельность этих организаций в течение нерабочего дня, а продолжительность работы для тех, кто все-таки будет трудиться в понедельник 19 июля сокращается на один час.