Минеева высказалась о вакцинации 60% работников в 2,5 тыс. компаний Москвы

Минеева высказалась о вакцинации 60% работников в 2,5 тыс. компаний Москвы
Минеева высказалась о вакцинации 60% работников в 2,5 тыс. компаний Москвы
Вчера, 23:13ОбществоФото: фрагмент видео
Порядка 2,5 тыс. предприятий Москвы направили данные о вакцинации от ковида 60% сотрудников. Как подчеркнула уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева, это помогает сформировать коллективный иммунитет.

"В процесс вакцинации вовлекается все больше работников, а бизнес активно пользуется всеми возможностями созданной инфраструктуры. Не возникает сомнений в том, что количество привившихся будет увеличиваться. Именно так формируется коллективный иммунитет", - заявила Минеева, пишет iz.ru.

С 1 июля бизнесмены Москвы обязаны будут подавать данные о привившихся работниках на mos.ru. До 15 июля 60% сотрудников предприятий отрасли торговли, общественного питания, бьюти-сферы, фитнеса, бытовых услуг и других обязаны привиться хотя бы одним компонентом препарата. А до 15 августа необходимо сделать прививку вторым компонентом.

3 июля мэр столицы Сергей Собянин у себя в блоге отметил, что первые 100 предприятий, организаций и ИП, которые выполнят требование о полном окончании вакцинации 60% сотрудников, получат гранты в размере 100% НДФЛ, уплаченного за прошедший год, но не больше 5 млн руб. Кроме того, рестораны и кафе, четко выполняющие требования по использованию QR-кодов, по результатам III квартала получат гранты на полную оплату коммунальных услуг за данный период.

Мэр Москвы Сергей Собянин также подписал постановление, в соответствии с которым столичное правительство поощрит предприятия и организации, которые выполнят требования об обязательной вакцинации персонала.

На основании документа первые 100 предприятий, организаций и ИП, которые выполнят требование о полном окончании вакцинации 60% и более сотрудников, получат гранты из столичного бюджета.

"Сумма грантов на компенсацию платежей за коммунальные услуги составит 100% фактических затрат предприятий общепита на эти цели в III квартале 2021 года. Гранты предоставят в IV квартале этого года", - сообщили в мэрии Москвы.

В июне правительства столицы и Московской области заявили об обязательной вакцинации против коронавируса для населения отдельных групп. К 15 июля вакцину должны поставить как минимум 60% от общего числа сотрудников сферы услуг, а также торговой и транспортной отраслей.

Масштабная вакцинация от ковида проводится в РФ с 18 января. Вакцину ставят бесплатно всем желающим. Сейчас в России зарегистрировано четыре препарата от COVID-19: "Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

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