Минеева поддержала разрешение летним верандам работать без QR-кодов до августа

Минеева поддержала разрешение летним верандам работать без QR-кодов до августа
Минеева поддержала разрешение летним верандам работать без QR-кодов до августа
Вчера, 15:37ОбществоФото: pixabay.com
Власти Москвы разрешили посещать летние веранды кафе и ресторанов без QR-кодов до 1 августа. По мнению московского бизнес-омбудсмена Татьяны Минеевой, такое решение поддержит столичный бизнес.

О продлении разрешения на работу летних площадок общепита подписал указ мэр столицы Сергей Собянин, сообщает ТАСС. Он заявил, что обслуживание на летних верандах посетителей без QR-кодов разрешено до 1 августа нынешнего года (включительно). По его словам, это сделано по просьбе представителей заведений общепита. Собянин отметил, что такое решение поддержит не только столичные кафе и рестораны, но и туристическую отрасль и самих москвичей, которые пока не успели полностью вакцинироваться. При этом столичный мэр подчеркнул, что жители Москвы стали более ответственно относиться к вакцинации и принимаемым санитарным требованиям, поэтому власти пока не собираются вводить новые ограничения.

Решение московских властей прокомментировала уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева.

«Ранее летним верандам было разрешено принимать посетителей без QR-кодов до 11 июля. Теперь это время продлили до 1 августа включительно. Наконец бизнес может хоть немного выдохнуть, однако полностью расслабляться не стоит. Нужно активно продолжать прививать сотрудников, чтобы 1 августа не стало днем Х. Надеюсь, что QR-коды и вовсе останутся для нас лишь неприятным воспоминанием», - отметила она.

Минеева подчеркнула, что послабления властей лежат на поверхности – поскольку большое количество москвичей стало осознавать важность прививки, на многих пунктах практически нет отбоя от желающих вакцинироваться.

В свою очередь уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов отметил важность такого решения. По его мнению, это поможет не закрыться большей части предприятий общепита Москвы.

«Рестораны и кафе не могут работать без посетителей, но пока людей с QR-кодами очень мало. В то же время и уже полученные москвичами два миллиона QR-кодов не помогают. Большинство людей хотят прийти в ресторан с друзьями или близкими, то есть с компанией. И выясняется, что у многих в этой компании QR-кодов пока нет. Поэтому я считаю решение столичных властей продлить работу летних веранд без системы QR-кодов абсолютно обоснованным и логичным», - заявил он.

При этом Миронов отметил, что данное решение вряд ли поможет увеличить выручку заведениям общепита, но по крайней мере убережет большинство из них от закрытия в течение этого месяца. Он отметил, что продление периода даст возможность столичным рестораторам найти новые возможности к выживанию – например, наладить заказы навынос и доставку.

Напомним, что «бесковидный» формат в заведениях общепита был введен в столице с 28 июня. Пока он не действует только на открытые летние веранды.

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