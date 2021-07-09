Минеева поддержала разрешение летним верандам работать без QR-кодов до августа

«Рестораны и кафе не могут работать без посетителей, но пока людей с QR-кодами очень мало. В то же время и уже полученные москвичами два миллиона QR-кодов не помогают. Большинство людей хотят прийти в ресторан с друзьями или близкими, то есть с компанией. И выясняется, что у многих в этой компании QR-кодов пока нет. Поэтому я считаю решение столичных властей продлить работу летних веранд без системы QR-кодов абсолютно обоснованным и логичным», - заявил он.