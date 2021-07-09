Минеева отметила повышенный спрос на аренду помещений по льготной ставке для МСП

В столице состоялись электронные торги, в ходе которых была предложена аренда более 200 нежилых помещений по льготной ставке для МСП. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева отметила, что в торгах поучаствовали свыше 2000 предприятий.

«Предприниматели всегда проявляют высокий спрос на объекты, реализация которых осуществляется по льготной программе. И конкуренция за помещения на торгах уверенно растет, даже в нынешних непростых условиях пандемии. Все реализуемые недвижимые объекты прекрасно подходят для оборудования мелких пунктов обслуживания – кафе, химчисток, салонов красоты. Будет также осуществлена льготная поддержка арендаторов», - рассказала Минеева в беседе с журналистами. Об этом сообщает «Москва 24». Примечательно, что больше всего объектов предложено в аренду на юге, востоке и юго-западе Москвы - 35, 22 и 43 помещения соответственно. «За первые 6 месяцев нынешнего года реализовано через торги по льготной ставке 201 помещение общей площадью 19,2 тысячи квадратных метров. В торгах для МСП приняли участие почти две тысячи представителей бизнеса. Конкуренция составила в среднем девять участников на лот», – сообщает заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Для справки: площадь одного недвижимого лота в среднем составляет около 95,7 "квадрата". Стоимость за один квадратный метр в подвальном помещении - 6,4 тысячи рублей, опять же, в среднем разрезе, в надземной части объектов — 12,9 тысячи рублей. Наименьшая площадь представленного объекта - 9,9 квадратного метра. Лот расположен в районе Сокольники. Эту информацию озвучил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков. Ранее сообщалось, что предприниматели сегмента МСП смогут приобрести на льготных условиях 50 нежилых помещений сроком до 10 лет. Их площадь составляет от 13 до 439 квадратных метров. Щербаков подчеркнул, что все нежилые объекты имеют свободное функциональное назначение. Немного предыстории: аукционы с объектами льготной аренды были организованы для поддержки МСП в 2017 году. Изначальная ставка на подобных торгах стартует от тысячи рублей за "квадрат" в год для подвальных помещений и от 4750 рублей — для помещений на первых этажах домов и выше. Участниками делового мероприятия могут быть представители бизнеса, включенные в реестр субъектов МСП, опубликованный на сайте Федеральной налоговой службы, а с 2021 года в лотах могут принимать участие и самозанятые граждане. Организует аукционы департамент города Москвы по конкурентной политике. Ознакомиться с лотами и увидеть их визуально можно на инвест-портале Москвы в разделе «Аренда для бизнеса».

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