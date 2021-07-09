Хабиров рассказал о скором появлении крупных объектов здравоохранения в Башкирии

Хабиров сообщил, что в Башкирии возводятся 9 крупных объектов здравоохранения. Два из них – поликлиники в Чекмагуше и Бирске – будут сданы в этом году. В 2022 году планируют достроить поликлинику в уфимском Затоне, новый корпус поликлиники РКБ имени Куватова и хирургию в Кардиоцентре.