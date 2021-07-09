Хабиров рассказал о скором появлении крупных объектов здравоохранения в Башкирии

Хабиров рассказал о скором появлении крупных объектов здравоохранения в Башкирии
Хабиров рассказал о скором появлении крупных объектов здравоохранения в Башкирии
Вчера, 09:34ОбществоИрина ДеревянчукФото: фото из соцсетей
Среди них поликлиника, новый корпус РКБ Куватова и даже проблемный объект в Учалах, который обещают завершить.

В своих социальных сетях Радий Хабиров признался, что коронавирус в значительной степени меняет планы властей, но есть направления, к которым они относятся по-особому. Глава Башкирии уточнил, что в первую очередь это строительство социальных объектов и рассказал о планах.

Хабиров сообщил, что в Башкирии возводятся 9 крупных объектов здравоохранения. Два из них – поликлиники в Чекмагуше и Бирске – будут сданы в этом году. В 2022 году планируют достроить поликлинику в уфимском Затоне, новый корпус поликлиники РКБ имени Куватова и хирургию в Кардиоцентре.

– Есть у нас довольно проблемный объект - хирургический корпус больницы в Учалах. Из-за недобросовестного генподрядчика мы потеряли там время. Сейчас ситуацию исправили, и стройку мы обязательно завершим. Предварительно предполагаем сделать это в 2023 году, – уточнил он.

В 2021 году планируется сдать 73 ФАПа в разных селах и деревнях Башкирии, в дополнение к 120 уже построенным в прошлом году. Глава Башкирии поделился планами построить детский центр онкогематологии в Уфе, детскую поликлинику в Баймаке и поликлинику в Месягутово.

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