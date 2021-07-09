Глава «Россетей» Рюмин: Мы заинтересованы в дальнейшем развитии диалога с ГЭК Китая

Как сообщает newizv.ru, между крупнейшими сетевыми компаниями мира действуют соглашения по внедрению цифровых технологий и изучению возможностей локализации производства инновационного электротехнического оборудования в России. Также они активно работают на международных площадках. По словам Андрея Рюмина, сотрудничество “Россетей” и ГЭК дает результаты по широкому спектру вопросов, включая борьбу с пандемией.