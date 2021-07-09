Глава «Россетей» Рюмин: Мы заинтересованы в дальнейшем развитии диалога с ГЭК Китая

Глава «Россетей» Рюмин: Мы заинтересованы в дальнейшем развитии диалога с ГЭК Китая
Глава «Россетей» Рюмин: Мы заинтересованы в дальнейшем развитии диалога с ГЭК Китая
Вчера, 22:10ОбществоФото: rosseti.ru
Гендиректор ПАО «Россети» Андрей Рюмин и глава совета директоров ГЭК Китая Синь Баоань в ходе онлайн-встречи обсудили реализацию достигнутых ранее соглашений и перспективы взаимодействия, включая обмен опытом по реализации высокотехнологичных проектов.

Как сообщает newizv.ru, между крупнейшими сетевыми компаниями мира действуют соглашения по внедрению цифровых технологий и изучению возможностей локализации производства инновационного электротехнического оборудования в России. Также они активно работают на международных площадках. По словам Андрея Рюмина, сотрудничество “Россетей” и ГЭК дает результаты по широкому спектру вопросов, включая борьбу с пандемией.

Как отметил Рюмин, компании заинтересованы в дальнейшем развитии сотрудничества. Сегодня уже рассматривается возможность распространения технологий передачи электроэнергии постоянным током, а перспективными темами повестки стали системы накопления энергии и развитие электрозарядной инфраструктуры.

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