Эксперт согласился с рассуждениями Лаврова о провальной миссии США в Афганистане

Глава Фонда изучения Соединенных Штатов имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев поддержал позицию, которую ранее озвучил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Глава МИД считает, что после вывода американских войск из Афганистана можно говорить о провале 20-летней миссии США в стране.

Как сообщает RT со ссылкой на речь Рогулева, 20 лет назад Штаты начали войну в Афганистане с талибами. В течение последних 20 лет они вели военное противостояние с “Талибаном”, но, когда к власти пришел Трамп, Америка решила покончить с этой войной. Американская сторона заключила сепаратное, независимое от правительства Афганистана перемирие с талибами, а позже стало известно, что она выводит свои войска из страны. В данном случае можно говорить только о провале 20-летней операции, считает Юрий Рогулев. Эксперт отмечает, что сейчас в Афганистане усиливается гражданская война. При этом власти США, которые ранее выступали против “Талибана” – военной организации, признанной террористической большинством стран, теперь поддерживают действующее правительство, которое явно не сможет справиться с натиском талибов. Политика США в данный момент похожа на бегство, причем Вашингтон не вел никаких обсуждений сложившейся ситуации с соседствующими с Афганистаном странами – Пакистаном, Индией, КНР, Россией, Ираном. Эксперт ждет, что США организует какие-либо меры помощи в борьбе с терроризмом, на военном, финансовом, дипломатическом уровне, но кажется, американская сторона не планирует ничего предпринимать.

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