Эксперт согласился с рассуждениями Лаврова о провальной миссии США в Афганистане

Как сообщает RT со ссылкой на речь Рогулева, 20 лет назад Штаты начали войну в Афганистане с талибами. В течение последних 20 лет они вели военное противостояние с “Талибаном”, но, когда к власти пришел Трамп, Америка решила покончить с этой войной. Американская сторона заключила сепаратное, независимое от правительства Афганистана перемирие с талибами, а позже стало известно, что она выводит свои войска из страны. В данном случае можно говорить только о провале 20-летней операции, считает Юрий Рогулев.
Эксперт отмечает, что сейчас в Афганистане усиливается гражданская война. При этом власти США, которые ранее выступали против “Талибана” – военной организации, признанной террористической большинством стран, теперь поддерживают действующее правительство, которое явно не сможет справиться с натиском талибов. Политика США в данный момент похожа на бегство, причем Вашингтон не вел никаких обсуждений сложившейся ситуации с соседствующими с Афганистаном странами – Пакистаном, Индией, КНР, Россией, Ираном.
Эксперт ждет, что США организует какие-либо меры помощи в борьбе с терроризмом, на военном, финансовом, дипломатическом уровне, но кажется, американская сторона не планирует ничего предпринимать.