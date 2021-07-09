Через Башкирию пройдет 220 километров новой федеральной трассы M-12

– Эта магистраль для нас крайне важна. 150 км новых скоростных дорог существенно сократят время в пути в Москву и в Екатеринбург. Дополнительные 69 км магистрали построят в обход Илишевского района, о чем всегда просили жители. Эта дорога также укрепит экономику нашей республики, ускорит развитие в первую очередь наших северных территорий, – рассказал он на своей странице в социальной сети..