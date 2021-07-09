Через Башкирию пройдет 220 километров новой федеральной трассы M-12

Через Башкирию пройдет 220 километров новой федеральной трассы M-12
Через Башкирию пройдет 220 километров новой федеральной трассы M-12
Вчера, 09:48ОбществоФото: zr.ru
По трассе можно будет двигаться со скоростью 120 км/ч.

Радий Хабиров назвал трассу М-12 «Москва – Казань – Екатеринбург» одной из важнейших стратегических федеральных магистралей и поблагодарил Путина за то, что эта трасса в том числе проходит и по территории Башкирии. На совещании 8 июля Хабиров доложил Путину о готовности республики оказать всю необходимую поддержку дорожникам. Также известен срок сдачи проекта – 2024 год.

– Эта магистраль для нас крайне важна. 150 км новых скоростных дорог существенно сократят время в пути в Москву и в Екатеринбург. Дополнительные 69 км магистрали построят в обход Илишевского района, о чем всегда просили жители. Эта дорога также укрепит экономику нашей республики, ускорит развитие в первую очередь наших северных территорий, – рассказал он на своей странице в социальной сети..

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы