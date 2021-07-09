Через Башкирию пройдет 220 километров новой федеральной трассы M-12

Радий Хабиров назвал трассу М-12 «Москва – Казань – Екатеринбург» одной из важнейших стратегических федеральных магистралей и поблагодарил Путина за то, что эта трасса в том числе проходит и по территории Башкирии. На совещании 8 июля Хабиров доложил Путину о готовности республики оказать всю необходимую поддержку дорожникам. Также известен срок сдачи проекта – 2024 год.
– Эта магистраль для нас крайне важна. 150 км новых скоростных дорог существенно сократят время в пути в Москву и в Екатеринбург. Дополнительные 69 км магистрали построят в обход Илишевского района, о чем всегда просили жители. Эта дорога также укрепит экономику нашей республики, ускорит развитие в первую очередь наших северных территорий, – рассказал он на своей странице в социальной сети..