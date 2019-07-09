Вконтакте появилась группа «Фонд Луизы Хайруллиной»

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Группа для официального информирования о ходе процесса над Луизой Хайруллиной создана сегодня, 9 июля.
Сюжеты: Дело Луизы
Общественник Азамат Галин, который взялся за помощь Луизе Хайруллиной, создал группу в социальной сети Вконтакте «Фонд Луизы Хайруллиной».
В группе размещаются свежие новости о воровке, которая, по предварительным данным украла из банка более 23 миллионов рублей.
- Эта страничка создана для официального информирования о ходе процесса над Луизой Хайруллиной, - первый пост в группе.
Примечательно, что не все пользователи социальной сети восприняли создание группы положительно.
- Поддерживать воров? Люди, вы в своем уме? - объясняют подписчики.
Напомним, Луизу задержали в Казани. Денег у нее при себе не было. Супруг Луизы уверяет, что проиграл все деньги в казино.
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