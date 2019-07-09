Вконтакте появилась группа «Фонд Луизы Хайруллиной»

Общественник Азамат Галин, который взялся за помощь Луизе Хайруллиной, создал группу в социальной сети Вконтакте «Фонд Луизы Хайруллиной».

В группе размещаются свежие новости о воровке, которая, по предварительным данным украла из банка более 23 миллионов рублей.

- Эта страничка создана для официального информирования о ходе процесса над Луизой Хайруллиной, - первый пост в группе.

Примечательно, что не все пользователи социальной сети восприняли создание группы положительно.

- Поддерживать воров? Люди, вы в своем уме? - объясняют подписчики.