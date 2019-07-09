В мэрии Уфы представили новых глав районов и вице-мэра, отвечающего за транспорт
9 июля, 08:51ОбществоТатьяна МайороваФото: ufacity.info
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Предшественники Ильдара Юланова на посту начальника транспортного блока мэрии лишились должностей, как не справившиеся с задачами реформы пассажирских перевозок.
Сюжеты: Власть без цензуры
Сегодня, 9 июля, на оперативном совещании в администрации Уфы, глава города Ульфат Мустафин представил своего нового заместителя и начальника столичного Управления транспорта и связи Ильдара Юланова.
Напомним, его предшественники ушли с этой должности после того, как были проанализированы претензии горожан к работе транспорта в Уфе. Как оказалось, бодрые рапорты чиновников не во всем соответствовали действительности.
Ульфат Мустафин также представил новых глав двух районов, о назначении которых мы уже сообщали ранее: Сергей Плотников возглавил Октябрьский район, а Айдар Базгутдинов - Дёмский район столицы.
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