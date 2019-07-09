В мэрии Уфы представили новых глав районов и вице-мэра, отвечающего за транспорт

Сегодня, 9 июля, на оперативном совещании в администрации Уфы, глава города Ульфат Мустафин представил своего нового заместителя и начальника столичного Управления транспорта и связи Ильдара Юланова.

Напомним, его предшественники ушли с этой должности после того, как были проанализированы претензии горожан к работе транспорта в Уфе. Как оказалось, бодрые рапорты чиновников не во всем соответствовали действительности.