В Башкирии два полицейских ради плана сфальсифицировали задержание наркодилеров

Как рассказали в пресс-службе следственного комитета республики, доказательств, собранными сотрудниками Балтачевского межрайонного следственного отделения достаточно, чтобы вынести обвинение своим теперь уже бывшим коллегам. Полицейских приговорили к длительному сроку за превышение должностных полномочий и сбыт наркотиков (ч. 1 ст. 286 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

Как установили в суде, в апреле 2016-го года оперативный дежурный и участковый для того, чтобы повысить раскрываемость в сфере незаконного оборота наркотиков, сообщили жителю Татышлинского района ложные данные. В частности, они сообщили, что проводят оперативно-разыскные мероприятия в отношении своего знакомого, которого они подозревают в незаконном приобретении наркотиков.

Ему они предложили за денежное вознаграждение принять участие в этом ложном мероприятии.

Мужчина согласился. Полицейские организовали встречу, на которой после передачи наркотических средств, приобретатель был задержан.

По данному факту в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотиков. Но его вскоре оправдали, поскольку выяснилось, что его спровоцировали на приобретение наркотиков сами полицейские.