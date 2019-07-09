Следующий год в России станет Годом памяти и славы

Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 2020 год Годом памяти и славы в честь празднования 75-летия Победы.
В качестве организатора президент выбрал Российский организационный комитет «Победа».
Документ уже был заверен подписью президента. Ознакомиться с ним можно на официальном портале правовой информации.
В частности, в документе подчеркивается, что такое решение было принято для «сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», сообщает ТАСС.
В качестве организаторов выступит Российский организационный комитет «Победа» во главе с руководителем администрации Кремля Антоном Вайно.
Так, чиновникам поручили в течение месяца разработать и утвердить план мероприятий в рамках проведения Года памяти и славы. Для администраций регионов рекомендовано также проводить аналогичные мероприятия в рамках празднования Года памяти и славы.