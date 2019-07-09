Путин подарил собаку школьнику из Красноярска

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Российский лидер Владимир Путин преподнес подарок ученику одной из школ Красноярска Арсению Федорову - щенка породы золотистый ретривер.
Об этом сообщили 9 июля в министерстве образования региона, сообщает газета «Известия».
Ранее мальчик адресовал Путину письменную просьбу подарить ему собаку. В данный момент Арсений проходит реабилитацию в рамках программы «Необыкновенный ребенок» и учится в общеобразовательном учреждении при сопровождении тьютора.
Щенка школьнику вручила глава краевого министерства образования Светлана Маковская.
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