Путин дал интервью Оливеру Стоуну

Путин в ходе беседы выразил свое отношение к украинским властям. В частности, он отметил, что инцидент в Керченском проливе в конце 2018 года является провокаций бывшего лидера соседнего государства Петра Порошенко. По мнению Путина, это было необходимо президенту Украины накануне выборов для введения особого положения в некоторых регионах, а, возможно, и на всей территории. Такой шаг мог стать причиной отмены выборов.