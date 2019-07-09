Путин дал интервью Оливеру Стоуну

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Режиссер из США Оливер Стоун взял у российского лидера Владимира Путина ещё одно интервью для документальной киноленты «В борьбе за Украину».
Сообщение об этом появилось на интернет-сайте Первого канала, сообщает 9 июля газета «Известия».
Путин в ходе беседы выразил свое отношение к украинским властям. В частности, он отметил, что инцидент в Керченском проливе в конце 2018 года является провокаций бывшего лидера соседнего государства Петра Порошенко. По мнению Путина, это было необходимо президенту Украины накануне выборов для введения особого положения в некоторых регионах, а, возможно, и на всей территории. Такой шаг мог стать причиной отмены выборов.
Фильм «В борьбе за Украину» будет транслироваться на телеканале «Россия-1» 19 июля.
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