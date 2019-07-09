ООО “СК Татдорстрой” признали банкротом

Как сообщает ФедералПресс, «Татдорстрой» занималась возведением стадионов к Чемпионата мира по футболв 2018-го года на территориях Саранска и Самары. Отмечается, что в отношении компании введена процедура конкурсного производства, управляющим которого стал Михаил Павлов.