Фото: pxhere.com
ООО “СК Татдорстрой” признали банкротом
9 июля, 16:35Общество
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Арбитражном суде Казани вынесено решение о признании банкротом ООО «СК Татдорстрой».
Как сообщает ФедералПресс, «Татдорстрой» занималась возведением стадионов к Чемпионата мира по футболв 2018-го года на территориях Саранска и Самары. Отмечается, что в отношении компании введена процедура конкурсного производства, управляющим которого стал Михаил Павлов.
Владельцем ООО «СК Татдорстрой» является Равиль Зиганшин. Наблюдение было введено судом еще в 2018 году.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей