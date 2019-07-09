Instagram представит новые функции защиты от травли и ненависти
9 июля, 18:24ОбществоФото: pexels.com
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В понедельник, 8 июля, стало известно о появлении в Instagram новых функций для борьбы с проявлением ненависти и травли в Сети.
Об этом рассказали представители компании Facebook, которой принадлежит мобильная соцсеть, сообщает газета «Известия».
В частности, в Instagram появится система, определяющая присутствие оскорбительных и нецензурных словосочетаний в подписи к публикациям и в комментариях. Автору будет сразу предлагаться заменить некоторые словосочетания на подобающие.
Кроме этого, разработчики Instagram запустят новую функцию Restrict. Она позволит скрывать оскорбительные комментарии под своими публикациями.
Нововведения направлены на то, чтобы пользователи смогли избегать конфликтов в реальной жизни.
Все изменения будут запущены в Instagram в ближайшее время.
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