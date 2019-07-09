Forbes выявил самых состоятельных чиновников и парламентариев России

Издание учитывало в том числе и прибыль, полученную ближайшими родственниками указанных лиц, информирует газета «Известия».

Член заксобрания Владимирской области Павел Антов с совокупным доходом 9,97 миллиардов рублей стал лидером рейтинга. Известно, что он также является владельцем холдинга «Владимирский стандарт».

Вторая строка в списке Forbes принадлежит вице-председателю заксобрания Челябинской области Константину Струкову с доходом 4,46 миллиардов рублей. Он является также совладельцем компании «Южуралзолото».