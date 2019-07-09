Forbes выявил самых состоятельных чиновников и парламентариев России
9 июля, 18:24ОбществоФото: pixabay.com
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Forbes 9 июля опубликован список из ста депутатов и госслужащих РФ с самыми большими доходами за 2018 год.
Издание учитывало в том числе и прибыль, полученную ближайшими родственниками указанных лиц, информирует газета «Известия».
Член заксобрания Владимирской области Павел Антов с совокупным доходом 9,97 миллиардов рублей стал лидером рейтинга. Известно, что он также является владельцем холдинга «Владимирский стандарт».
Вторая строка в списке Forbes принадлежит вице-председателю заксобрания Челябинской области Константину Струкову с доходом 4,46 миллиардов рублей. Он является также совладельцем компании «Южуралзолото».
Депутату Белгородской облдумы Сергею Гусеву, по совместительству владельцу фабрики по производству кондитерских изделий «Славянка», с совокупным доходом 2,84 миллиарда рублей досталось третья строка рейтинга.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей