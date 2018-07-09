В Роскомнадзоре пройдет День открытых дверей
Руководство Роскомнадзора в честь годовщины принятия закона «О персональных данных» намерено провести День открытых дверей.
Мероприятие запланировано на 31 июля. Оно пройдет в Ситуационном центре Роскомнадзора. Начало в 11:00 по московскому времени. Об этом девятого июля пишет газета «Известия».
Представители Роскомнадзора расскажут своим гостям о нарушениях, которые были выявлены ведомством в первой половине текущего года. Речь пойдет о наиболее частых нарушениях.
Сотрудники надзорного органа оповестят участников встречи о причинах нарушений, а также том, как те устранить. В ходе беседы будет затронут вопрос и о профилактики нарушений.
Еще гостям сообщат, о реестре операторов, осуществляющих обработку личных данных россиян. Разговор зайдет и об информационно-публичной работе в сфере персональных данных.
Напомним, закон «О персональных данных» был принят в России летом 2006 года. Документ существенно ужесточил требования к компаниям и простым гражданам, собирающим, хранящим, обрабатывающим или передающим персональные данные людей.