В Роскомнадзоре пройдет День открытых дверей

Мероприятие запланировано на 31 июля. Оно пройдет в Ситуационном центре Роскомнадзора. Начало в 11:00 по московскому времени. Об этом девятого июля пишет газета «Известия».

Представители Роскомнадзора расскажут своим гостям о нарушениях, которые были выявлены ведомством в первой половине текущего года. Речь пойдет о наиболее частых нарушениях.

Сотрудники надзорного органа оповестят участников встречи о причинах нарушений, а также том, как те устранить. В ходе беседы будет затронут вопрос и о профилактики нарушений.

Еще гостям сообщат, о реестре операторов, осуществляющих обработку личных данных россиян. Разговор зайдет и об информационно-публичной работе в сфере персональных данных.