В Башкирии рассказали о местах проживания ВИЧ-инфицированных

Специалисты по профилактике СПИДа и инфекционным болезням рассказали, в каких районах республики проживают больше всего ВИЧ-инфицированных. Выяснилось, что в Уфимском и Калининском районе Уфы – по три человека. По два человека зарегистрированы в Салаватском и Октябрьском районе Уфы.