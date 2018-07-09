Сомнительное достижение: Башкирия не попала в рейтинг замусоренных регионов

ОНФ представил рейтинг городов по эффективности ликвидации городских свалок. Башкирия в него не попала, но, как считают местные активисты ОНФ, это вовсе не повод для гордости. Потому что не оказалось городов Башкирии и в числе наиболее наиболее чистоплотных городов страны.

- Башкортостан в список аутсайдеров рейтинга не вошел, но это не значит, что у нас нет проблем, - отметил координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Республике Башкортостан Мурад Шафиков. – В конце июня эксперты Народного фронта совместно с представителями Минприроды Башкортостана обследовали территории в Уфе, которые превратились в огромные незаконные свалки.

Так, например, по улице Парковой западнее дома №8/1 в лесном массиве образован «серый» полигон общей площадью 648 кв. метров. На замусоренную территорию, оставшуюся после сноса гаражей, со временем начали завозить и другие отходы. На месте снесенного жилого дома №5 по улице Самаркандской выявлено несанкционированное размещение отходов на площади 552 кв. метра. На улице Рудольфа Нуриева лесной массив превращен в свалку площадью 2790 кв. метров. И таких проблемных объектов, площадь которых составляет более 100 кв. м., в Уфе много.

Сотрудники Минприроды составили по всем выявленным незаконным свалкам акты и направили их в уфимскую администрацию. К сожалению, пока муниципалитет не предпринимает никаких действий по их ликвидации. Мы держим ситуацию на контроле и будем добиваться закрытия и рекультивации незаконных свалок в черте города.