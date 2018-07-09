Плющенко поделился своими мыслями об игре сборной России на ЧМ-2018

Российские футболисты доказали, что футбол в РФ - один из главных видов спорта. Об этом девятого июля пишет газета «Известия».

Команда России отстояла честь государства. Слезы Артема Дзюбы стоят дорого, сказал фигурист.

Плющенко добавил, что хоть сборная России и не прошла далеко, она все равно показала хороший результат, войдя в восьмерку сильнейших футбольных команд планеты.