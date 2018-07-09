На полуфинал ЧМ-2018 в Санкт-Петербург прилетит президент Франции
Сегодня, 18:27Общество
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Во вторник в Санкт-Петербурге пройдет одна из встреч в рамках полуфинала ЧМ-2018.
На поле сойдутся сборные Франции и Бельгии. Об этом девятого июля пишет газета «Известия».
Поддержать своих соотечественников приедет президент Франции Эммануэль Макрон. Он прибудет в Санкт-Петербург вместе с делегацией.
Со стороны Бельгии на матч полуфинала прилетит премьер-министр страны Шарль Мишель. По его словам, игра поспособствует укреплению федерации.
Матч между сборными Бельгии и Франции начнется в 21:00 по московскому времени.
Вторая путевка в финал ЧМ-2018 будет разыграна между командами Англии и Хорватии. Игра пройдет 11 июля на стадионе Лужники» в Москве. Начало в 21:00 по местному времени.
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