На полуфинал ЧМ-2018 в Санкт-Петербург прилетит президент Франции

На поле сойдутся сборные Франции и Бельгии. Об этом девятого июля пишет газета «Известия».

Поддержать своих соотечественников приедет президент Франции Эммануэль Макрон. Он прибудет в Санкт-Петербург вместе с делегацией.

Со стороны Бельгии на матч полуфинала прилетит премьер-министр страны Шарль Мишель. По его словам, игра поспособствует укреплению федерации.

Матч между сборными Бельгии и Франции начнется в 21:00 по московскому времени.