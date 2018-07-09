1001 удовольствие: Зачем ехать в Казань, Свияжск и Болгар?

Внутренний туризм в России становится популярнее с каждым годом. Этот феномен легко объяснить: исследовать самую большую страну мира, её историю и природу, не менее интересно, чем посещать европейские города, зато уж точно дешевле. Главное — определиться с местом, куда вы отправитесь в ближайший отпуск. Рассказываем, почему Татарстан — лучший вариант для этого.

Казань

В России только и разговоров, что о столице Татарстана: нарядной и гордой, умной и спортивной, по-западному амбициозной и по-восточному расслабленной. 1000-летняя Казань хорошеет год от года, оставаясь интересной как для ценителей историко-культурного наследия, так и просто любителей развлечься. Город встретит вас в аэропорту (лучшем в России и странах СНГ по версии Skytrax) или на одном из двух современных вокзалов, а после — примет в крепкие объятия как самого дорогого гостя. Белокаменный Кремль (объект всемирного наследия ЮНЕСКО), мирное соседство десятков мировых культур, деревянно-игрушечная Старо-Татарская слобода, эклектичная архитектура, современные спортивные объекты, лучшие в стране общественные пространства, россыпь ресторанов и кафе на любой вкус и кошелек, удобный транспорт: 1001 удовольствие от путешествия гарантировано.

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Свияжск

Прообраз острова Буян из сказки Пушкина основан в 1551 году на высокой горе напротив Казани по приказу Ивана Грозного. Поставленная за четыре недели деревянная крепость служила базой для русского войска. В XVI веке она превосходила по размерам оборонительные сооружения в Пскове, Новгороде и даже Москве. В ХХ веке на остров в лагеря, разместившиеся в монастырях, ссылали политзаключенных.

Сейчас один из популярных туристических объектов Татарстана постепенно обретает черты полноценного музея под открытым небом. Большинство памятников (от православных святынь до деревянных домиков) на территории Свияжска отреставрированы и находятся под особой охраной, а Успенский собор и вовсе включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. В Свияжске, стоящем в окружении Волги, живут всего 300 человек, которые бережно хранят традиции русского народа. На острове устраивают красочные гулянья на Масленицу, готовят по собственному рецепту уху из выловленной здесь же рыбы, борются на мечах, надевая кольчугу и шлемы. Старорусский дух пронизывает остров, что покоряет всех когда-либо здесь побывавших.

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Болгар

Там, где сливаются Волга и Кама, в 200 километрах от Казани, стоит древняя столица предков татар — Великий Болгар. Самый северный памятник мусульманского зодчества XIII – XV веков манит путешественников со всего света, и это немудрено. История Болгара связана с Золотой Ордой, в 2014 году город включили в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Монументальные постройки (Ханский дворец, Соборная мечеть, мавзолеи), возведенные восемь столетий назад, сохранились здесь и по сей день. Они соседствуют с новыми зданиями — напоминающей Тадж-Махал белоснежной мечетью, Памятным знаком в честь принятия ислама волжскими болгарами в 922 году, где хранится самый большой в мире печатный коран, и музеем-аттракционом, посвященным хлебу. В Болгаре всё дышит любовью к истории — от экспозиций многочисленных музеев до местных кафе, где блюда готовят по старинным рецептам.

Читать подробнее о Болгаре здесь.

Как успеть посмотреть всё и сразу?

Маршрут официального туристического бренда Visit Tatarstan «Татарстан: 1001 удовольствие» превратит пребывание на гостеприимной татарской земле в путешествие, наполненное эмоциями и сюрпризами. За четыре дня вы посетите Казань, Свияжск и Болгар, погрузитесь в традиции и обычаи татарского народа и откроете вкус национальной кухни.

«Татарстан: 1001 удовольствие» — это эксклюзивный маршрут с премиум-уровнем обслуживания и индивидуальным подходом к каждому гостю. Программа путешествия включает лучшие локации, музеи, рестораны, отели и сервисы, которые предлагает Татарстан. Внимательные атташе встретят гостей в аэропорту или вокзале и будут сопровождать в течение всего маршрута. «Татарстан: 1001 удовольствие» — это нескучные экскурсии по Казани, Свияжску и Болгару, увлекательные рассказы гидов, обеды, приготовленные из местных продуктов, с погружением в историю создания блюд татарской кухни, национальные чайные церемонии, мастер-классы локальных ремесленников, дегустации, прогулки на велорикшах, речных трамвайчиках и колесе обозрения, стильные подарки от Visit Tatarstan и многое другое. Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей.

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