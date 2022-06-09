Владимир Литвиненко предлагает отказаться от пережитков либеральной экономики

Ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко заявил о том, что нужно уйти от пережитков либеральной экономики и создать мобилизационную модель развития народного хозяйства. Для этого должно быть усилено государственное регулирование минерально-сырьевого сектора.

Как пишет rg.ru ссылкой на мнение Литвиненко, правительство должно разработать прозрачные нормативы и требования, выгодные всем участникам рынка, как государству, так и бизнесу. И нужно организовать надзор за тем, чтобы их исполняли. Но делать это нужно путем рыночных механизмов регулирования, а государство не должно быть участником самого производства. В итоге использование сырьевых и интеллектуальных ресурсов для противостояния угрозам извне станет максимально эффективным. Литвиненко считает, что сегодня основные государства, богатые ресурсами, получают не более 20 процентов от того, сколько реально стоят их полезные ископаемые. Все остальное приходится на долю импортеров, перерабатывающих ископаемые в продукцию с высокой маржой, которую получает конечный потребитель. То есть распределение доходов идет не в пользу интересов населения стран — поставщиков минерального сырья на глобальные рынки. Это касается и россиян. Ректор полагает миссией именно государства создание полноценной цепочки добавленной стоимости. Когда полный технологический цикл позволяет не только добывать сырье, но и производить из него потребительские товары. Для этого должны появиться инструменты, которые создадут условия, способствующие быстрому появлению профильных производств. У предпринимателей должна появиться мотивация заниматься нефтегазохимией и поднимать на новый уровень эффективность потребления ресурсов. Она сегодня очень низка. «В основе новой экономики должна лежать именно энергоресурсосберегающая стратегия, которая позволит в течение ближайших двух-трех лет повысить ВВП минимум в два раза», — полагает Литвиненко. По его мнению, у России получилось справиться с постоянным экономическим кризисом 90-х годов именно с помощью «антилиберального» решения, принятого Владимиром Путиным, незначительно повысить уровень госрегулирования в нефтегазовой и горнодобывающей отраслях. Это хорошо показало, насколько может быть эффективен такой подход. Как отмечает ректор, при переходе экономики на мобилизационный путь в России наконец-то профессионально станет воспроизводиться минерально-сырьевая база. Страну не будут страшить все современные вызовы, и она сможет сохранить свою государственность и цивилизационную идентичность и заложить основу, позволяющую устойчиво развиваться нескольким последующим поколениям.

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