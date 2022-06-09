В Уфе на стадионе «Динамо» появился арт-объект от Сбербанка «НеСтена»

«Привлекать внимание к актуальным проблемам общества можно небанально и интересно – наш проект «НеСтена» яркое тому подтверждение. Мы хотели сделать что-то красивое, необычное, но при этом мотивирующее. Изображение на большой городской стене центрального уфимского стадиона трех таких значимых в спорте фигур послужит напоминанием, что все возможно. Наши земляки добились больших успехов - они живут с нами рядом, ходят по одним с нами улицам, но при этом их знают во всем мире. Мы хотим, чтобы каждый помнил, что все барьеры или стены лишь у нас в голове – отсюда и название «НеСтена».