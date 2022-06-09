В комплексе Pierre Le Grand под Ярославлем открыли бюст Петра Великого

В историко-культурном комплексе Pierre Le Grand в Переславле-Залесском Ярославской области в рамках всероссийского проекта «Музейные маршруты России» проходят празднования в честь 350-летия со дня рождения Петра I. По случаю празднований здесь открыли бюст самодержца.

Как рассказали сотрудники комплекса, установленная скульптура является репликой с бюста Петра I в бельгийском городе Спа. Там его установили по приказу великой княгини Анны Павловны в 1816 году. Кстати, именно благодаря Петру Великому целая индустрия водной физиотерапии получила название «спа». В гастрономической гостиной комплекса представлен уникальный набор бельгийских пивных кольереток и этикеток, который передал частный коллекционер из города Спа. Стоит отметить, что Переславль-Залесский занимает важное место в биографии российского императора. Именно здесь Петр I задумал самый масштабный проект своей жизни — строительство русского флота. В комплексе открыт гостевой кабинет императора, где он решал вопросы управления государством. Помещение обставлено восстановленными предметами мебели и быта XVIII века, сообщает gradnews.ru. Одним из важнейших экспонатов комплекса считают настольную медаль «В память рождения царевича Петра Алексеевича». Это ретроспективная медаль, выпущенная в 1759 году, в период правления дочери Петра I Елизаветы Петровны. Проект медали разработал Якоб фон Штелен, которого императрица Анна Иоанновна выписала по контракту в Академию Санкт-Петербурга. В экспозиции комплекса имеются хвойные коллекции аптекарского огорода Петра I. Напомним, что в конце XVIII века известный московский Аптекарский огород стал центром научных исследований и популярной достопримечательностью. Помимо открытия бюста, в ходе празднований в комплексе пройдут презентация книги И. А. Серовой «Петр Великий: «Именовать Ярославль отчиною царей…», торжественная церемония специального гашения почтовой марки, посвященной 350-летию Петра I. В рамках мероприятий гостям расскажут о кулинарных реформах Петра Великого, который много путешествовал и смело заимствовал иностранные традиции, изобретая новые рецепты и вкусы. Мало кто знает, что именно царь ввел в обиход такую закуску, как бутерброд, и ее быстро доработали при помощи русской икры, балыка, буженины и даже студня.

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