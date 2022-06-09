Районная больница в Башкирии получила новое оборудование

Буздякская центральная районная больница РБ в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» получила многофункциональный ингаляционной аппарат анестезии МАИА–01. Он применяется для взрослых и детей старше одного года в отделениях анестезиологии, реанимации, интенсивной терапии в медицинских учреждениях любой мощности.
Данное оборудование предназначено для проведения ингаляционной анестезии при хирургических вмешательствах любой сложности с обеспечением искусственной вентиляции лёгких и мониторинга её параметров, а также жизненно важных функций организма пациента (артериальное давление, температура и т. д.).
На новом аппарате МАИА — 01 работают специалисты, имеющие сертификат по специальности «Анестезиология и реаниматология» врачи анестезиологи- реаниматологи.
— Благодаря фильтрации аппаратом выдыхаемого воздуха, врач находится в безопасности при работе с пациентом, зараженным вирусной инфекции, в том числе covid-19. Полученный многофункциональный аппарат имеет максимальную комплектацию и соответствует мировым стандартам, — рассказал главный врач Айрат Хазиев.