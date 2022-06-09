Премьер-министр Шмыгаль назвал успешной посевную на Украине
Премьер-министр Шмыгаль назвал успешной посевную на Украине
Вчера, 12:13ОбществоФото: pixabay.com
Украинский премьер Денис Шмыгаль, ссылаясь на данные Министерства аграрной политики и продовольствия, сообщил о том, что в Украине засеяли 75% площадей, которые были использованы годом ранее под сельскохозяйственные культуры.
Он считается посевную в этом году успешной. Об этом информируетRT.
Также Шмыгать считает, что Украина рассматривает возможность организовать мобильные хранилища для увеличения объема хранения на 10-15 миллионов тонн.
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