Минеева на Неделе российского ритейла рассказала, как объединяется бизнес

На Неделе российского ритейла в ходе экспертной сессии «Государство + бизнес =? Решения в условиях неопределенности» уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева рассказала, как российские предприниматели объединяются в условиях кризиса.

Как сообщает vostokmedia.com со ссылкой на Минееву, 38 отраслевых бизнес-сообществ, половины которых раньше вообще не было, теперь являются участниками межотраслевого совета. На примере сильных отраслевых сообществ можно учиться работе с государством. Столичные власти слышат предпринимателей, создали пять пакетов поддерживающих их мер, сформированных бизнес-сообществом и отраслевыми ассоциациями. В принятые документы вошло 30 процентов их предложений. Ни одного решения не принимали без участия бизнеса для того, чтобы все они работали на практике. «Другое дело, что бизнес часто не умеет работать с государством», — констатировала бизнес-омбудсмен, пообещав помочь в этом. Это взаимодействие может идти с помощью своего отраслевого сообщества. По словам директора АНО «Институт развития предпринимательства и экономики» (организатора сессии) Натальи Назаровой, бизнес и власть работают в довольно эффективном диалоге, учатся слышать и понимать, что они хотят друг от друга. И судя по первым результатам этого двустороннего процесса, можно говорить об осторожном оптимизме. В то же время именно на поддержку спроса нужно сегодня обратить особое внимание. Этой теме нужна дальнейшая проработка и большая систематизация. Для этого нужно обратить внимание на адресную помощь населению. А пока государство предпочитает действовать с помощью административно-ограничительных мер. Если стимулировать спрос, начнут расти и доходы российских производителей. А значит, и бизнесу удастся быстрее приспособиться к новым условиям. За счет этого вырастут объемы возвращающихся средств государству в виде налогов. «И будут минимизированы риски социального напряжения», — сказала она. По словам заместителя председателя Комитета Госдумы по экономической политике Станислава Наумова, у предпринимателей есть настороженное отношение к мерам поддержки государства. Он назвал самым страшным и ненужным, когда государственная программа используется только 10 процентами тех, кому она была адресована. Речь о льготах, поддержке, грантах. По его информации, у бизнеса к этому осторожное отношение, и предприниматели правы. «Потому что все, что связано с бюджетными деньгами, очень токсично», — отметил депутат. Все решения любого министерства должны визироваться в силовых органах. А после их принятия должна быть презумпция невиновности. Депутат назвал бизнесменов, которые в нынешних условиях смогут организовать новый бизнес, главным сегодняшним дефицитом. Того, что было прежде, уже не будет. И парламентарий считает, что это хорошо, поскольку предприниматели получили возможность выйти в новые миллиардеры.

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