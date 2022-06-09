Хабиров назвал топ-3 мест, которые обязательно нужно посмотреть туристам в Башкирии

Для Башкирии не характерна узконаправленная специализация туристического отдыха — каждый может найти «себе что-то по душе», — заявил Радий Хабиров в интервью «Интерфаксу».

Радий Хабиров рассказал какие места в Башкирии стоят внимания туристов. Так, глава региона в интервью «Интерфаксу» выделил три направления. Во-первых, внимание стоит уделить неповторимой природе Башкортостана. В частности, Хабиров указывает на геопарки «Янгантау» и Торатау». Также в республике большое количество прудов, рек, озер и уникальных растений. Во-вторых, в республике «мощная санаторно-курортная база, одна из лучших в России». По словам Радия Хабирова, в летний период наибольшим спросом пользуется отдых в природных парках, таких как «Иремель», Зилим», «Кандры-куль», «Аслы-куль», «Мурадымовское ущелье». Так, Хабиров подчеркивает, что ежегодно разрабатывают туры, в частности, «сплавы, лечебно-оздоровительные, гастрономические, экологические, познавательные, конные, горнолыжные, спелеологические и этнографические, которые знакомят туристов с традициями башкир, исконного народа, проживающего на территории республики». В-третьих, «самые красивые девушки» живут в Башкортостане, на что, по мнению Радия Хабирова, тоже можно посмотреть. Ранее, глава региона усомнился в числе посетивших Башкирию туристов после доклада недавно назначенного министра предпринимательства и туризма Рустема Афзалова. Так, чиновник сообщил, что республику посетило 3,5 млн туристов, но цифра разнилась с данными на дашборде — там было указано 5,4 млн поездок в регион. Быстро дать ответ на вопрос о том, сколько же туристов посетило Башкирию в прошлом году Афзалов ответить не смог. Примечательно, что до этого в правильности данных цифр усомнились и в Курултае. В частности, спикер парламента Константин Толкачев отметил, что к подсчетам подошли «очень творчески» и задался вопросом: «Все, кто транзитом проезжали республику, наверное, тоже учитывались?».

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