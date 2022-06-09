Хабиров назвал топ-3 мест, которые обязательно нужно посмотреть туристам в Башкирии

Хабиров назвал топ-3 мест, которые обязательно нужно посмотреть туристам в Башкирии
Хабиров назвал топ-3 мест, которые обязательно нужно посмотреть туристам в Башкирии
Вчера, 16:30ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
Для Башкирии не характерна узконаправленная специализация туристического отдыха — каждый может найти «себе что-то по душе», — заявил Радий Хабиров в интервью «Интерфаксу».

Радий Хабиров рассказал какие места в Башкирии стоят внимания туристов. Так, глава региона в интервью «Интерфаксу» выделил три направления.

Во-первых, внимание стоит уделить неповторимой природе Башкортостана. В частности, Хабиров указывает на геопарки «Янгантау» и Торатау». Также в республике большое количество прудов, рек, озер и уникальных растений.

Во-вторых, в республике «мощная санаторно-курортная база, одна из лучших в России». По словам Радия Хабирова, в летний период наибольшим спросом пользуется отдых в природных парках, таких как «Иремель», Зилим», «Кандры-куль», «Аслы-куль», «Мурадымовское ущелье».

Так, Хабиров подчеркивает, что ежегодно разрабатывают туры, в частности, «сплавы, лечебно-оздоровительные, гастрономические, экологические, познавательные, конные, горнолыжные, спелеологические и этнографические, которые знакомят туристов с традициями башкир, исконного народа, проживающего на территории республики».

В-третьих, «самые красивые девушки» живут в Башкортостане, на что, по мнению Радия Хабирова, тоже можно посмотреть.

Ранее, глава региона усомнился в числе посетивших Башкирию туристов после доклада недавно назначенного министра предпринимательства и туризма Рустема Афзалова. Так, чиновник сообщил, что республику посетило 3,5 млн туристов, но цифра разнилась с данными на дашборде — там было указано 5,4 млн поездок в регион. Быстро дать ответ на вопрос о том, сколько же туристов посетило Башкирию в прошлом году Афзалов ответить не смог.

Примечательно, что до этого в правильности данных цифр усомнились и в Курултае. В частности, спикер парламента Константин Толкачев отметил, что к подсчетам подошли «очень творчески» и задался вопросом: «Все, кто транзитом проезжали республику, наверное, тоже учитывались?».

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы