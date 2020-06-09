В Уфе передали в суд дело убийцы педофила

Сегодня, 9 июня, стало известно, что отдел следкома по Калининскому району Уфы завершил расследование уголовного дела против 33-летнего уфимца, обвиняемого в убийстве и разбое. Судя по фабуле дела, речь идет о нашумевшем убийстве 54-летнего педофила, заманившего к себе в квартиру двух подростков. Обвиняется в его убийстве, а также совершении разбоя 33-летний Владимир Санкин.

Напомним, преступление было совершено вечером 30 января. В тот вечер Санкин возвращался с работы домой и встретил на улице двух знакомых подростков, которые рассказали, что незнакомый мужчина предлагал им раздеться у себя в квартире. Санкин решил выяснить отношения с педофилом, а в итоге забил его до смерти. Педофил умер в машине скорой помощи.

Кроме того, как выяснилось позднее, Санкин похитил в потерпевшего деньги, отдав часть из них подросткам.

Кстати, уголовное дело было возбуждено и против убитого педофила за совершение развратных действий, само собой, было прекращено в связи со смертью обвиняемого.

Обвиняемый по делу об убийстве педофила Санкин вину не признает. Следствие считает, то собрало достаточную «доказательственную базу». Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено, дело направлено в суд.