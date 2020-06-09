В Уфе далеко не все пляжи оказались подготовленными к купальному сезону

В мэрии Уфы сообщили, что к открытию сезона готова лишь часть пляжей. Напомним, что всего в городе было выделено под отдых на воде девять зон. Серьезные недостатки были обнаружены на пляже «Песчаный», в зоне отдыха «Карьерное», «Ак Яр», «Водник».

Кроме того, незначительные недостатки были выявлены на пляжах «Гольфстрим», «Берег солнца», «Сипайловские Сочи». Считается, что в целом все девять зон технически готовы к посетителям, но арендатору зоны отдыха «Пляжный» нужно обратить в Роспотребнадзор для заключения о санитарном состоянии пляжа.