В Уфе далеко не все пляжи оказались подготовленными к купальному сезону
Сегодня, 13:41ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Информацию об этом сообщили на оперативном совещании в уфимской администрации.
В мэрии Уфы сообщили, что к открытию сезона готова лишь часть пляжей. Напомним, что всего в городе было выделено под отдых на воде девять зон. Серьезные недостатки были обнаружены на пляже «Песчаный», в зоне отдыха «Карьерное», «Ак Яр», «Водник».
Кроме того, незначительные недостатки были выявлены на пляжах «Гольфстрим», «Берег солнца», «Сипайловские Сочи». Считается, что в целом все девять зон технически готовы к посетителям, но арендатору зоны отдыха «Пляжный» нужно обратить в Роспотребнадзор для заключения о санитарном состоянии пляжа.
Напомним, сегодня в администрации также сообщили о правилах поведения на пляже из-за коронавируса. Всем отдыхающим будет нужно надевать маски, перчатки и иметь под рукой дезинфицирующие средства.
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