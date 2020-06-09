В Центре гигиены и эпидемологии Башкирии рассказали о вакцине от коронавируса

Сегодня, 9 июня, на еженедельном брифинге Минздрава подтвердили информацию, которая активно обсуждается в СМИ. Речь идет о тестировании новой вакцины от коронавирусной инфекции. Заместитель главного врача Центра гигиены и эпидемологии Марина Скотарева отметила, что сейчас идут клинические испытания.

— Вакцин будет несколько. На данный момент проводится тестирование одной из них. Как только будет проведена регистрация, вакцина будет выпущена в производство и надеемся, в скором времени, появится во всех регионах, — подтвердила она.