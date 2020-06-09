В Центре гигиены и эпидемологии Башкирии рассказали о вакцине от коронавируса
Стало известно, когда она поступит к регионы.
Сегодня, 9 июня, на еженедельном брифинге Минздрава подтвердили информацию, которая активно обсуждается в СМИ. Речь идет о тестировании новой вакцины от коронавирусной инфекции. Заместитель главного врача Центра гигиены и эпидемологии Марина Скотарева отметила, что сейчас идут клинические испытания.
— Вакцин будет несколько. На данный момент проводится тестирование одной из них. Как только будет проведена регистрация, вакцина будет выпущена в производство и надеемся, в скором времени, появится во всех регионах, — подтвердила она.
Напомним, за прошедшие сутки в Башкирии количество заболевших новой коронавирусной инфекцией увеличилось на 96 человек, всего сейчас выявлено 4113 человек. По информации Минздрава, новых случаев гибели от COVID-19 зарегистрировано не было, цифра так и продолжает оставаться на уровне 18 человек. По выздоровлению выписано 52 человека.