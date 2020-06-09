В сервисах Google произошел крупный сбой

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По данным портала Downdetector, в некоторых сервисах Google произошел массовый сбой. В частности, неполадки были замечены в работе Youtube и самого поисковика.
Как сообщает газета “Известия”, утром, 9 июня, 65% пользователей пожаловались на некорректную работу поисковой системы Google, еще 34% не смогли зайти в свои аккаунты.
Также у 65% пользователей не проигрывалось видео на Youtube, еще 28% сообщили о невозможности загрузить страницу.
Самые сильные сбои зафиксированы на территории США, Германии и Бразилии. На территории России на сбои жаловались преимущественно москвичи.
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