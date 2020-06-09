В сервисах Google произошел крупный сбой

Как сообщает газета “Известия”, утром, 9 июня, 65% пользователей пожаловались на некорректную работу поисковой системы Google, еще 34% не смогли зайти в свои аккаунты.

Также у 65% пользователей не проигрывалось видео на Youtube, еще 28% сообщили о невозможности загрузить страницу.