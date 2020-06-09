В Башкирии шесть больниц закрыты на карантин

В Минздраве Башкирии сообщили, в каких медучреждениях введены ограничительные мероприятия.
В некоторых больницах Башкирии по-прежнему введен карантин. По словам министра здравоохранения Максима Забелина, ограничительные мероприятия из-за коронавируса введены в шести медицинских учреждениях.
Известно, что на сегодняшний день с ограничениями работают провизорные отделения Кармаскалинской и Татышлинской ЦРБ, диагностическое, кардиологическое и гастроэнтерологическое отделения больницы №13 города Уфы, отделения кардиологии и хирургии городской больницы Октябрьского, хирургическое и терапевтическое отделения Бижбулякской ЦРБ, неврологическое отделение Субхангуловской участковой больницы в Туймазинском районе.
Напомним, за прошедшие сутки количество заболевших новой коронавирусной инфекцией увеличилось на 96 человек, всего сейчас выявлено 4113 человек.