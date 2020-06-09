В Башкирии примут закон, дающий преимущество первоклассникам из многодетных семей
Сегодня, 11:37ОбществоАлия ФатхиеваФото: МедиаКорСеть
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Депутаты Госсобрания – Курултая Башкирии намерены принять инициативу до конца июня.
Правки дают право детям, чьи братья или сестры уже обучаются в школах, преимущественное право на зачисление, сообщили в пресс-службе башкирского парламента.
Сообщается, что законопроект рассмотрят во втором чтении 25 июня. По словам председателя Курултая Константина Толкачева, в настоящий момент идет прием заявок в первые классы, поэтому после принятия жители республики смогут воспользоваться преференциями уже в этом году.
Уточняется, что мера будет распространяться на те случаи, когда в семьях живут дети по одному адресу, но не коснется частных школ.
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