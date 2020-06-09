В Башкирии примут закон, дающий преимущество первоклассникам из многодетных семей

Правки дают право детям, чьи братья или сестры уже обучаются в школах, преимущественное право на зачисление, сообщили в пресс-службе башкирского парламента.

Сообщается, что законопроект рассмотрят во втором чтении 25 июня. По словам председателя Курултая Константина Толкачева, в настоящий момент идет прием заявок в первые классы, поэтому после принятия жители республики смогут воспользоваться преференциями уже в этом году.